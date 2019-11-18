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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المانجو من أكثر الفواكه المحببة لدى الكثيرين.. فما فوائدها؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعتبر المانجو من أكثر الفواكه المحببة لدى الكثيرين، إضافةً لاحتوائها على فوائد كثيرة لصحة الإنسان.
ونشر الموقع الطبي الأمريكي "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن المانجو تحتوي على مواد "البوليفينولات" وهي من أهم أنواع مضادات الأكسدة التي تتمتع بقدرة رائعة على محاربة الخلايا السرطانية، وتحد من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ومنها: سرطان الدم والبروستاتا والرئة، وسرطان القولون والثدي.
كما وتحتوي المانجو على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم كفيتامين "A" المهم للنظر، وفيتامين "E" الذي يعزز القدرة الجنسية و"C" الذي يعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، والألياف النباتية.
والمانجو من الفواكه الاستوائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، ولذلك يحظر على مرضى السكر تناولها بكثرة، نظراً لأن كوباً واحداً من عصيرها يحتوي على 23 جراماً من السكر، ويسهم في ارتفاع نسبته في الدم.
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