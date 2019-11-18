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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: مضادات الاكتئاب "تزيد" الميول الإجرامية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يميل الشباب الذين يتناولون العقاقير المضادة للاكتئاب بصورة كبيرة إلى ارتكاب جرائم عنف، خلال فترة العلاج، هذا ما أظهره بحث جرى نشره في دورية "بلو ميديسين" الطبية.
وحسب ما نقلت "رويترز" عن الدراسة، فإن الباحثين يرون حاجة إلى الحذر عند وصف أدوية مثل "بروزاك" و"سيروكسات" لمرضى تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وتساعد العقاقير التي تندرج ضمن ما يعرف باسم "مثبطات استرداد السيروتونين" على التخفيف من أعراض الاكتئاب والاضطراب.
وأوضح المشرف على الدراسة، سينا فضل، من جامعة أوكسفورد، فرقاً في درجة الميل إلى العنف بين من يتناولون العقاقير ومن لا يقبلون عليها.
الباحثون أظهروا أن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً ويعالجون بالعقاقير ترتفع بينهم مخاطر ارتكاب جرائم عنف بنسبة 43 في المئة.
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