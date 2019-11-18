إليكم السبب المفاجئ.. لماذا نلبس خاتم الزواج في (الإصبع الرابع)؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنه تقليد قديم جداً : يُوضع خاتم الزواج في الإصبع الرابع من اليد اليسرى. لكن لماذا هذا الإصبع بالذات؟



إليكم السبب المفاجئ.

هناك معلومة مدهشة حقاً عن هذا الموضوع.

لماذا نلبس خاتم الزواج في البنصر من اليد اليسرى ؟

التاريخ يخبئ لنا هنا سراً ظريفاً :

سبب هذا التقليد يكمن في مفاهيم صينية قديمة.

يقول الصينيون إن كل إصبع يمثل علاقة مختلفة :

1. إصبع الإبهام يمثّل أهلكم.

2. إصبع السبابة يمثّل إخوتكم وأخواتكم.

3. الإصبع الوسطى يمثلكم أنتم.

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4. الإصبع الرابع ( البنصر ) يمثّل شريك حياتكم.

5. الإصبع الصغير ( الخنصر ) يمثّل أولادكم.

ضعوا راحتي يديكم في مقابل بعضهما، كل إصبع مقابل الإصبع الآخر.

الإصبع الوسطى يمثلكم أنتم، اثنوه في كلتي اليدين وابقوا ظهري الإصبعين متلاصقين .

جرّبوا أن تفصلوا الإبهامين عن بعضهما ( الأهل ) - هذا ممكن

أنتم غير مكتوب لكم أن تعيشوا مع أهلكم بقية حياتكم

جرّبوا أن تفصلوا السبابتين ( الإخوة والأخوات ) - هذا ممكن

لأن إخوتكم وأخواتكم يجب أن يعيشوا حياتهم الخاصة وأن تكون لهم عائلاتهم الخاصة.

جرّبوا أن تفصلوا الخنصرين ( الأولاد ) - هذا ممكن

لأنهم عندما يكبرون، سيتزوجون ويعيشون حياتهم الخاصة.

الآن، جرٌبوا أن تفصلوا البنصرين اللذين يمثّلان شريك حياتكم

ستتفاجأون أنكم لا يمكنكم أن تفصلوهما، لأن حب حياتكم وأنتم مخلوقان لتعيشا حياتكما مدى الحياة.