أمير الكويت يأمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما







اسماء السيد - الكويت: أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال. وعين أمير الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة. وكلف أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله، كما كلف وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله.

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