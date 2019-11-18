الجامعة العربية تنظم برنامجا تعريفيا للإسعافات الأولية والتدخل اثناء الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأمانة العامة فى جامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ،اجتماعا للتعريف بشأن اساسيات الإسعافات الأولية والتدخل أثناء الطوارىء، بحضور الوزير مفوض د. ماجد الرشدان المطيرى مدير ادارة التدريب والتطوير بالجامعة العربية وبمشاركة ممثلى الدول العربية. استعرض الاجتماع المعلومات الطبية الصحيحة والطرق السليمة في تطبيق للأنشطة الوقائية والإسعافات الأولية في حالات الإغاثة والتدخل أثناء الطوارئ. Advertisements وجاء الاجتماع بهدف تعريف المشاركين بأساسيات التعامل فى الحالات الطارئة والرعاية الاولية والفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالات الاصابة بالنزيف والجروح والكسور والاغماء .



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