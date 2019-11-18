شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمطار غزيرة بالكويت.. والأرصاد: استمرار سقوطها على المناطق الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكويت أمس الأحد هطول كميات كبيرة من الأمطار، تشكلت على إثرها سيول فى بعض المناطق تسببت بغرق عدد من السيارات.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مراقب التنبؤات الجوية فى إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبد العزيز القراوي، إن فرصة تساقط الأمطار مستمرة اليوم الاثنين، خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية، مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 55 كيلومترا فى الساعة تؤدى إلى ارتفاع الأمواج البحرية واضطراب حالة البحر وانخفاض الرؤية أحيانا.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين داخل الكويت إلى توخى الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وخاصة مرتادى البحر.

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وتزامنت هذه الأمطار مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقا، بعد عام من أزمة أمطار اجتاحت البلاد وتسببت بخسائر مادية وحالة وفاة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تفاوت كميات الأمطار التى هطلت أمس، فضلا عن سقوط البرد فى بعض المناطق، وتشكل سيول، دون أن تنتج عنها أضرار بشرية أو مادية شبيهة بسيول عام 2018.

ونشرت الإدارة العامة للإطفاء مقاطع لبعض من عمليات الإنقاذ التي أنجزتها بعد تلقيها بلاغات بسبب الأمطار في محافظة الجهراء بمناطق العبدلي والصبية والصابرية، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار حتى بداية يوم الثلاثاء.