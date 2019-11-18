- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الصفصاف لـعلاج التوتر النفسي وآلام الظهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الصفصاف جنس من الأشجار أو الشجيرات، وينتمي إلى الفصيلة الصفصافية، ويتراوح طوله ما بين 3_ 30 متراً.
كان يستخدم لعلاج عدد من الأمراض قبل الميلاد، ويزرع على ضفاف الجداول والسواقي، وينمو في عدد من أنحاء العالم.
ويحتوي الصفصاف عدداً من المواد المفيدة، أهمّها "الساليسين" (وهي المادة العشبية للأسبرين) وحمض العفص "التانين"، وهذه الأخيرة قابضة للأنسجة، تستعمل في دباغة الجلود، كما في الطب، فضلاً عن القلويات والغلوكوزيدات.
وتتعدّد فوائد الصفصاف الطبيّة، التي أبرزها: علاج الصداع، مداواة "عرق النسا"، التخفيف من حدّة التوتر النفسي، تقليص آلام الروماتيزوم، مكافحة انتفاخ الرئة، القضاء على الربو الشعبي، مضاد للبكتيريا، المساعدة في علاج الإنسداد، الرئوي المزمن، مقاومة نزلات البرد والزكام والسعال بأنواعه وطرد البلغم والعدوى والتهاب الجيوب الأنفية، مداواة الام الظهر السفلى والعضلات، مكافحة الشخير، علاج أوجاع الأذن، القضاء على الإجهاد والتواء المفاصل عند دهنه موضعياً، التخفيف من آلام العضلات البسيطة، عند دهنه موضعياً.
وهناك 4 وصفات طبيعية من الصفصاف
_ لعلاج "عرق النسا"، تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق لحاء الصفصاف إلى كوب ماء مغلي، ويترك المزيج لـ10 دقائق. يشرب هذا النقيع، بمعدّل مرّتين يومياً.
_ تناول عصارة أوراق الصفصاف يعمل على تخفيض مستويات سكر الدم.
_ لعلاج الصداع، تضاف ملعقة من الصفصاف إلى كوب ماء مغلي، وتترك لـ10 دقائق. يشرب هذا النقيع، في الصباح والمساء.
_ لعلاج آلام الظهر، يستخدم مسحوق قشر الصفصاف مع "الفازلين" لدهن الظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: الصفصاف لـعلاج التوتر النفسي وآلام الظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.