دراسة: الصفصاف لـعلاج التوتر النفسي وآلام الظهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الصفصاف جنس من الأشجار أو الشجيرات، وينتمي إلى الفصيلة الصفصافية، ويتراوح طوله ما بين 3_ 30 متراً.



كان يستخدم لعلاج عدد من الأمراض قبل الميلاد، ويزرع على ضفاف الجداول والسواقي، وينمو في عدد من أنحاء العالم.

ويحتوي الصفصاف عدداً من المواد المفيدة، أهمّها "الساليسين" (وهي المادة العشبية للأسبرين) وحمض العفص "التانين"، وهذه الأخيرة قابضة للأنسجة، تستعمل في دباغة الجلود، كما في الطب، فضلاً عن القلويات والغلوكوزيدات.

وتتعدّد فوائد الصفصاف الطبيّة، التي أبرزها: علاج الصداع، مداواة "عرق النسا"، التخفيف من حدّة التوتر النفسي، تقليص آلام الروماتيزوم، مكافحة انتفاخ الرئة، القضاء على الربو الشعبي، مضاد للبكتيريا، المساعدة في علاج الإنسداد، الرئوي المزمن، مقاومة نزلات البرد والزكام والسعال بأنواعه وطرد البلغم والعدوى والتهاب الجيوب الأنفية، مداواة الام الظهر السفلى والعضلات، مكافحة الشخير، علاج أوجاع الأذن، القضاء على الإجهاد والتواء المفاصل عند دهنه موضعياً، التخفيف من آلام العضلات البسيطة، عند دهنه موضعياً.

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وهناك 4 وصفات طبيعية من الصفصاف

_ لعلاج "عرق النسا"، تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق لحاء الصفصاف إلى كوب ماء مغلي، ويترك المزيج لـ10 دقائق. يشرب هذا النقيع، بمعدّل مرّتين يومياً.

_ تناول عصارة أوراق الصفصاف يعمل على تخفيض مستويات سكر الدم.

_ لعلاج الصداع، تضاف ملعقة من الصفصاف إلى كوب ماء مغلي، وتترك لـ10 دقائق. يشرب هذا النقيع، في الصباح والمساء.

_ لعلاج آلام الظهر، يستخدم مسحوق قشر الصفصاف مع "الفازلين" لدهن الظهر.