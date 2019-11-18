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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سبب الاصابة بالزهايمر! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توصل أطباء بريطانيون إلى استنتاج مفاده بأن الأصول البيولوجية لمرض الزهايمر ربما قد تحصل من خلال إجراءات وممارسات طبية.
فيما يقول الخبراء إن خطر انتقال المرض بهذه الصورة يبدو نظريا بدرجة كبيرة.
وأثبتت دراسة نشرت أخيراً أدلة تشير إلى أن بروتينات مميزة للزهايمر أصابت مجموعة من المرضى عن طريق أسلوب علاج هرموني لم يعد مستخدما الآن.
وقال الأستاذ في كلية لندن الجامعية جون كولينج وهو من أشرف على هذه الدراسة ان "الأمر يثير الدهشة البالغة".
ولم يعد أسلوب علاج بالهرمونات المستخلصة من البشر مستخدما الآن بسبب أخطار التلوث، لكن كولينج قال إن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت إجراءات أخرى مثل نقل الدم وتكرار استخدام المعدات الجراحية تمثل خطراً محتملاً.
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