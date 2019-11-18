هكذا ننظف رؤوس الغاز بسهولة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

على مرّ الأيّام، تتابع الوجبات الواحدة تلو الأخرى، ومعها شتّى أنواع الطبخ. تنتشر الدهون الناتجة عن الطهو في كلّ مكان على الغاز فيصبح في النهاية عاصياً على التنظيف بالإسفنجة.



حاولوا تنظيف رؤوس الغاز على طريقتنا التي لا تكلّف كثيرًا.

الحيلة البسيطة والعمليّة هي إزالة الأوساخ الملتصقة بالمعدن الذي أصبح أسود اللون عبر استخدام الخلّ الأبيض:

كي تنظفوا رؤوس البوتغاز، انقعوها في وعاء مليء بالخلّ الأبيض.

طريقة التنظيف:

إن هذه الحيلة القديمة التي كانت تقوم بها جداتنا سهلة للغاية:

1. خذوا وعاء أو دلواً.

Advertisements

2. املؤوا الوعاء بالخلّ الأبيض.

3. انقعوا الرؤوس الوسخة في الخلّ الأبيض خلال الليل.

4. في الصباح، يكون الخلّ قد قام بمهمته. لم يبق عليكم سوى تنظيف الأوساخ القليلة المتبقية من خلال وضع الرؤوس تحت الصنبور أو تنظيفها بالإسفنجة.

5. في النهاية أعيدوا وضع الرؤوس في مكانها.

ها قد اتنهى الأمر وتبدو الرؤوس شبه جديدة.

نصيحة إضافية

خلال نقع الرؤوس، رشوا الخل الأبيض أيضًا على البوتغاز. سيستغرق البوتغاز أيضًا بعض الوقت كي تزول عنه الأوساخ ويتعقّم أثناء.

أنتم لستم بحاجة إلى إستخدام منتجات خاصة أو باهظة الثمن تسبب التآكل من أجل تنظيف رؤوس الغاز.

ينظف الخلّ وحده الرؤوس كلّها، ويوفر عليكم سعر منتج أو عدّة منتجات بخاخة أو سائلة.

لا تكلّف زجاجة من الخلّ الأبيض الكثير ويمكنك استخدامها لتنظيف المايكروويف أيضاً.