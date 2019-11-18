6 دول تشارك في المؤتمر الدولي للتسامح بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتسامح من المحلية إلى العالمية اليوم بكاسر الأمواج بأبوظبي حيث فتح أبواب المشاركة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، وذلك إيماناً منها بأن التسامح فطرة بشرية نبيلة لا تعرف عرقاً أو ديناً أو مذهباً، إذ ستشمل المشاركات الأكاديمية بحوثاً من داخل الإمارات وخارجها،

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس والدكتور فاروق حمادة، المستشار بديوان صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، مدير جامعة محمد الخامس بأبوظبي، وتشارك ٦ دول في الفعاليات من بينهم سويسرا وإسبانيا وفرنسا والجزائر والمغرب.

وفي كلمته في المؤتمر، ثمن محمد مطر الكعبي جهود الإمارات في تخليد قيمة التسامح ونشر خطاب الاعتدال والأخوة الإنسانية والتي لن تنتهي بنهاية عام التسامح مشيراً إلى أن التسامح قيمة جوهرية وركيزة من ركائز قيم الإمارات، وما مؤتمر التسامح الدولي إلا بداية ستعقبها سنوات من الأفكار البناءة التي تنطلق من أبوظبي لتصل العالم ككل لتعزز دولة الإمارات مكانتها كمنارة فكرية تاريخية لمعلمة حضارية جديدة عاصمتها أبوظبي.