دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تحدد يوم 22 من نوفمبر لعقد مؤتمرها للإعلان عن هاتف Vivo U20 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Vivo إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 22 من نوفمبر، لكشف النقاب عن هاتف Vivo U20 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 675، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

تستعد شركة Vivo لإطلاق أحدث هواتفها المتوسطة من سلسلة هواتف U والذي ينطلق بعنوان Vivo U20، ولقد أكدت شركة Vivo في إعلانات تشويقية عن بعض من مواصفات الهاتف بالفعل.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي نشرت من Vivo أن يضم هاتف Vivo U20 شاشة بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 90.3% من إطار الهاتف.

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أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، مع مكبرات صوتية grill في الجزء السفلي من الهاتف.

من جانب أخر أكدت شركة Vivo على أن هاتف Vivo U20 يأتي بمعالج Snapdragon 675، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع معايير UFS 2.1، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بنموذج أخر بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع نموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تحدد يوم 22 من نوفمبر لعقد مؤتمرها للإعلان عن هاتف Vivo U20 ظهر على التقنية بلا حدود.