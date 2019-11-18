شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيل تعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأفادت مصادر أمنية ومحلية فى الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الإبراهيمى حازم أبو صبيح، ومن بلدة حلحول ومخيم العروب شمال الخليل اعتقلت محمد عيسى الزماعرة، وغسان حسن الشريف، ومن بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل اعتقلت المواطنين أحمد وقاسم المسالمة، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة، وفى ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدتى يطا وحلحول ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتى حلحول وسعير .

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