شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع تفاصيل الخبر
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.
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