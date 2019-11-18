شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من سقوط أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، اليوم الأثنين، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات بيش، وصبيا، وفرسان، و الأجزاء الساحلية، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر فى مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى.