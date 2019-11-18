شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالى محافظة حضرموت اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الإمارات قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالى مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 4500 فرد من ذوى الدخل المحدود والأسر المحتاجة وذلك فى إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التى تعانى أوضاعا صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها اليمن الشقيق.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى بتوزيع 900 سلة غذائية تزن "72 طنا و720 كيلوجراما" على مناطق "حصاحصة، وانتيشة، والمسيني، وحرو، وظلومة " بالمديرية ضمن سلسلة من الحملات نفذتها فى عموم مناطق حضرموت ووصلت إلى عدة مناطق نائية.

وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية فى محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء محافظة حضرموت.

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يذكر أن عدد السلال الغذائية، التى تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت 33 ألفا و 644 سلة غذائية بمعدل " 2718 طنا و 435.2 كيلوجرام" استهدفت 168 ألفا و220 فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.



قافلة مساعدات إماراتية