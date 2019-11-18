شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: الوضع فى لبنان خطيرا.. ومازلت متمسكا بالحريرى لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن مسار التكليف والتأليف للحكومة الجديدة فى حالة "جمود تام" في انتظار أن تطرأ مستجدات فى أى لحظة، محذرا من أن لبنان بلغ حدودا خطيرة للغاية يجب تداركها فى أسرع وقت تفاديا للانهيار، على نحو يقتضى التوقف عن سياسة التحديات من قبل الجميع كون البلاد لم تعد تتحمل.

وشبّه برى – فى تصريحات لصحيفتى النهار والجمهورية في عدديهما الصادرين صباح اليوم – وضع اللبنانيين بركاب سفينة "تايتانك" الشهيرة وهي تغرق شيئا فشيئا.. مضيفا: "وإذا لم يقم الجميع بالإجراءات السريعة واللازمة فسنغرق جميعا".

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كما أشار إلى أن موقفه هو أنه ما زال يتمسك بخيار عودة سعد الحريرى لتولى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، لمواكبة الوضع الراهن شديد الحساسية الذى بلغ حدا خطيرا، وتداركه في أسرع وقت ممكن.



وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.