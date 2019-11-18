شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: لبنان أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية، عن نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى قوله اليوم الاثنين، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة فى إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التى تعيشها البلاد. ونسبت الصحيفة إلى برى قوله "البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها". كانت صحيفة النهار نقلت عن برى تشبيهه لوضع الشعب اللبنانى بركاب السفينة الغارقة تيتانيك.

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