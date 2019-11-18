شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد السعودية": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية" واس". اشتمل على أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادى الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً فى الرياح السطحية، وتدنى فى مدى الرؤية، وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

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