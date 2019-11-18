شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: محتجون يسدون مدخل ميناء أم قصر العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العراق.. قال مصدران بميناء أم قصر العراقى اليوم الاثنين، إن محتجين سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى لتراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف المصدران أنه فى حالة استمرار الحصار حتى بعد الظهر، فإن العمليات ستتوقف كليا. وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر.

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يستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.