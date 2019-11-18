الداخلية المغربية توقف شخصين على صلة بداعش

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أوقفت الداخلية المغربية، عنصرين يشتبه في موالتهما لتنظيم داعش، ( 30 و34 سنة) ، ينشطان بمدينة الرباط .

وقالت الداخلية في بيان لها صدر في وقت متأخر من ليلة الأحد، إن “أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، بينت انخراط الموقوفين في الأجندة التخريبية ل”داعش” وفي أعمال الإشادة والدعاية لفائدة هذا التنظيم الإرهابي".

ولفت البيان إلى أن " التحريات الأمنية أكدت أن العنصرين الموقوفين كانا بصدد الإعداد والتحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة".

وأضاف أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية مختلفة إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وبحسب البيان فإن "ّ هذه العملية الأمنية تؤكد استمرار التهديدات الإرهابية التي يشكلها “داعش” ومناصريه، والذين مافتئوا يتوعدون بتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما لاندحار هذا التنظيم بمعاقله بالساحة السورية العراقية.

وأشار إلى أنه " تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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