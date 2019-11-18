محتجو لبنان رافعين صور الصحفي "عمارنة": نموت وتحيا فلسطين

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365- رفعوا الأعلام الفلسطينية

- رسموا كلمة غزّة بالشموع المُضاءة

- دخلت الاحتجاجات شهرها الثاني

- اصرار على محاسبة الطبقة الحاكمة

ردّد المحتجّون في ساحة رياض الصلح (وسط العاصمة بيروت) الأغاني الفلسطينيّة الثوريّة رافعين صور الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربيّة المحتلة.

كما عبّر المحتجّون وهم يرفعون الاعلام الفلسطينية، عن دعمهم لأهالي غزّة على طريقتهم الخاصّة في مواجهة العدوان الاسرائيلي، هاتفين:"نموت وتحيا فلسطين" كما ورسموا كلمة غزّة بالشموع المُضاءة.



هذا، ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة شهرها الثاني، الإثنين، في ظلّ أزمة اقتصاديّة خانقة ونخبة سياسيّة مُتخبّطة ولاسيّما وأنّ مصير الحكومة ضبابيًّا بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري، وسحب المرشّح محمد الصفدي، اسمه عن تكليفه برئاسة الحكومة بعد طلبٍ منه.

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ويواصل اللّبنانيّون احتجاجاتهم بشكل يومي منذ 17 تشرين الأوّل المنصرم، مُطالبين بمحاكمة الطبقة السياسيّة الحاكمة المُتّهمة بالفساد، مؤكّدين أنّ استقالة حكومة الحريري، لا تعني حلّ الأزمة.

وفي سياق تحرّكات الشارع، طلبت مجموعة "لحقي" (المدنيّة) في بيانٍ وصل للأناضول نسخة منه المشاركة في الحراك إلى الانتقال إلى مرحلة "تسكير الطرقات الهادف"، يكون من الساعة 6 صباحاً وحتى الـ 11 قبل الظهر.



كما وأفادت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها الخاصّ على تويتر منذ قليل (فجر الإثنين) عن قطع السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ (وسط بيروت).

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