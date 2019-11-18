القبض على شاب سرق جهاز آيفون من محل للاتصالات

صحيفة الخليج الالكترونية قبضت الجهات الأمنية على شاب أقدَمَ على سرقة آيفون من أحد محلات الاتصالات. وكان مقطع فيديو قد وثّق عملية السرقة؛ حيث غافل السارقُ البائعَ، قبل أن يهرب حاملًا جهاز آيفون. انشر الخبر :

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