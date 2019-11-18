وظائف شاغرة بالاتصالات السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عن عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي أول عمليات خدمة العملاء- مدير قسم إدارة الحملات – أخصائي تسويق- مشرف تسويق (عدد وظيفتين)، مدير قسم عمليات وإدارة الحملات – أخصائي الجودة.
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