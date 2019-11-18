السجن 5 سنوات والغرامة لمن يرتكب تلك الجرائم على متن الطائرات

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر أن وزارة العدل حددت عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو هاتين العقوبتين معاً، لكل من يرتكب تجاوزات على متن الطائرات.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن العدل حددت عدة تجاوزات تجرم مرتكبها على متن الطائرات المدنية، أبرزها التبليغ عن معلومات يعرف أنها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر، وسرقة أي ممتلكات من الطائرة وممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.

ولفتت إلى أن تلك التجاوزات تضمنت رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط.

وأشارت إلى أن التجاوزات تشمل القيام بعنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرات أو ركابها، وكذلك الاعتداء أو الترهيب أو التهديد إما بالبدن أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو شخص آخر.