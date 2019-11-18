طرق لتنظيف الكبد طبيعياً.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الكبد هو عضو نبيل جداً مهم جداً. وظيفته هي تصفية وتنظيف الجسم من كل السموم. إليكم بعض الوصفات الطبيعية لتنظيف هذا العضو الحيوي ولنحافظ بالتالي على صحة جيدة.



1- اشربوا على الأقل ليترين من الماء، تنفسوا بعمق واسترخوا.

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2 - خذوا دوش ماء ساخن لمدة ثلاث دقائق ثم دوش ماء بارد لمدة ثلاثين ثانية، لأن هذا ينشط الدورة الدموية وله تأثير فعال في تنظيف الجسم كل يوم.

3- اشربوا صباحاً على الريق كوب ماء فاتر مع عصير الحامض بدون سكر.

4- الثوم النيء في السلطات ممتاز لأنه ينشط أنزيمات الكبد وجهاز الكبد الخارجي.

5- الشاي الأخضر ينظف الكبد من السموم ويحميه من تراكم الدهون التي يخزنها الكبد.

6- اكتشف العلماء اليابانيون أن الأفوكادو يحتوي مغذيات تحمي الكبد من الضرر.

7- يساعد البقدونس الجسم في التخلص من المعادن الثقيلة وهذا ما يسهل عليه النجاح في عمله.

8- الكركم هو أيضاً منظف خارق للسموم، فهو لا يحمي خلايا الكبد فقط بل يساعد على تجديدها أيضاً.