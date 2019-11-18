علماء: التغذية غير الصحية عامل رئيسي لجلطة القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشرت الجمعية الألمانية لمكافحة أمراض القلب، تقريرا يفيد بأن اتباع شكل محدد في التغذية هو العامل الأساسي للإصابة باحتشاء عضلة القلب (الجلطة) وغيرها من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية.



يشير العلماء في تقريرهم إلى أن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب يزداد كثيرا في حالة اتباع تغذية غير صحية. جاء في التقرير أن "الغذاء الصحي مع كمية قليلة من الكحول يخفض احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 50 بالمائة"، في حين ليس للعوامل الأخرى مثل هذا الدور الكبير.

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واستنتج العلماء من دراستهم لنمط حياة المشتركين في الدراسة وكذلك المعلومات المثبتة عن حالتهم الصحية، بأنه في حالة التغذية الصحية ينخفض احتمال الاصابة باحتشاء عضلة القلب الى الصفر تقريبا، (1.7 بالمائة منهم اصيبوا باحتشاء عضلة القلب).

تجدر الاشارة الى أن سبب احتشاء عضلة القلب هو انسداد الشريان بخثرة دم. هذه الخثرة تنتج عن تكثف الدم حول لطخة "بقعة" كوليسترول ملتصقة بجدار الشريان.

وحسب قول الأطباء، هذه الجلطات تزداد عندما يكتفي الشخص بتناول مواد غذائية حيوانية المصدر غنية بالدهون فقط وعدم تناوله مواد غذائية نباتية غنية بالألياف.