هل المضادات الحيوية ترفع خطر الروماتيزم لدى الأطفال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يرفع التعاطي المتكرر للمضادات الحيوية خطر الإصابة بالإمراض الروماتيزمية لدى الأطفال وفقاً لدراسة أمريكية حديثة، وحسب ما أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين.



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وخلال هذه الدراسة قام باحثون أمريكيون بفحص العلاقة بين تعاطي المضادات الحيوية والإصابة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي، ولهذا الغرض قام الباحثون بتحليل قاعدة بيانات بريطانية، تضم تفاصيل عن 152 حالة إصابة بالمرض من بين 454 ألف و457 طفلاً بريطانياً تتراوح أعمارهم بين سنة و15 عاماً.

وخلص الباحثون إلى أن تعاطي المضادات الحيوية في مرحلة الطفولة يضاعف خطر الإصابة بالالتهاب المفصلي الروماتويدي الشبابي، وعند العلاج بالمضادات الحيوية 5 مرات يرتفع الخطر بمعدل 3 أضعاف.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن الخطر يبلغ مداه خلال سنة واحدة بعد تعاطي المضادات الحيوية، وأنه يرتفع بزيادة عدد مرات العلاج بالمضادات الحيوية.