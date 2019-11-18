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الأردن يبدأ إنشاء أطول «تلفريك» في العالم

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دبي - بواسطة محمد فارس © seng chye teo

عمّان: «الخليج» أعلنت بلدية ذيبان بالأردن أمس بدء تنفيذ أطول خط تلفريك في العالم مسافته 3700 متر وذلك بالشراكة مع مستثمر من أبناء المنطقة.

ويمتد الخط المُعلّق جواً عبر مواقع عدة ابتداءً من «حاجب السحلية» حتى المنطقة الزراعية في «وادي الهيدان».

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هناك عدد من محطات القطارات المذهلة التي ستجعلك تفضل السفر خلالها على أي وسيلة مواصلات أخرى، فمحطات القطار حول العالم أما أنها تحمل رؤية للمستقبل فترى خلالها التطور أو أنها تحمل أسلوب تاريخي بإمكانه أن يعود بالزمن إلى الوراء.محطة قطار بانكوك واحدة من أجمل المحطات في العالم فعلى الرغم من ساعات ال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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