الأردن يبدأ إنشاء أطول «تلفريك» في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © seng chye teo عمّان: «الخليج» أعلنت بلدية ذيبان بالأردن أمس بدء تنفيذ أطول خط تلفريك في العالم مسافته 3700 متر وذلك بالشراكة مع مستثمر من أبناء المنطقة. ويمتد الخط المُعلّق جواً عبر مواقع عدة ابتداءً من «حاجب السحلية» حتى المنطقة الزراعية في «وادي الهيدان». شاهد بالصور: 15 نحطة قطار مذهلة ستصل إليها مبكرًا للاستمتاع بها



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