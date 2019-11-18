شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالها باليوم الوطنى الـ 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطنى الذى يصادف الـ 18 من نوفمبر من كل عام، فى مشهد يعكس العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التى شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نمواً سريعاً فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحسب وكالة الأنباء الاماراتية "وام".

وتستقبل مطارات الدولة، الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات بتقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الأعلام العمانية والورود والحلوى عليهم، كما تضاء أبرز المعالم العمرانية فى الإمارات بعلم سلطنة عمان الشقيقة التى تحتفى هذا العام بيومها الوطنى الـ 49، فى حين تنظم الهيئات والدوائر السياحية والثقافية فى الدولة العديد من البرامج التى تزخر بالعروض والفعاليات المتنوعة احتفالا بهذه المناسبة.

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وتستمد العلاقات الإماراتية العمانية قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة وحرص قيادتى البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة فى هذا الشأن بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

وتعود العلاقات الإماراتية - العمانية لعقود مضت شهد البلدان خلالها محطات بارزة حافلة بالتميز أسهمت بصورة مباشرة فى ترسيخ هذه العلاقات والمضى بها قدماً، وذلك منذ اللقاء الأول الذى جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأخيه السلطان قابوس بن سعيد فى العام 1968.