شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على منطقة مكة وعسير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة الرياض ، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم، وكذلك هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شملت محافظة محايل عسير ، ومراكز صمخ ، والمضة ، والواديين ، وخيبر الجنوب ، وتهامتى بللسمر وبللحمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل، فى حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.