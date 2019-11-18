شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم طقس ممطر فى أغلب الدول، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى تكون سحب رعدية فى السعودية.

وإليكم التفاصيل..السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر هطول ألامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، وأجزاء من منطقة حائل، فى حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.





الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/ساعة أحيانا، الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00والمد الثانى عند الساعة 05:21 الجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثانى عند الساعة 22:23 بحر عمان: متوسط الموج.





البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الإثنين، فى مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية احياناً.

الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد ومع الهبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً، تحذير: عن أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة لذا يرجى اخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام وقد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 30% ، أعلى مد فى الساعة 8:31 صباحاً وفى 9:25 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 3:05 مساء وفى الساعة 3:24 صباحاً.



