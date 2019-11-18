مايكروسوفت تقرر إزالة كورتانا من أندرويد و"آي أو إس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تقرر إزالة كورتانا من أندرويد وآي أو إس

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشفت شركة مايكروسوفت عن عزمها إنهاء تطبيق مساعدها الرقمي (كورتانا) Cortana على نظامي أندرويد،"وآي أو إس"، وذلك اعتبارًا من شهر يناير القادم.



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ونشرت عملاقة العتاد والبرمجيات الأمريكية مقالة دعم جديدة لمستخدمي (كورتانا) في المملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفيها قالت: إن تطبيق (كورتانا) سيختفي من نظامي أندرويد، وآي أو إس في تلك الأسواق على الأقل.

وقالت مايكروسوفت في مذكرة الدعم الخاصة بالمملكة المتحدة: لجعل مساعدك الرقمي الشخصي مفيدًا قدر الإمكان، فإننا سندمج تطبيق (كورتانا) في تطبيقات الإنتاجية الخاصة بك على (مايكروسوفت 365) Microsoft 365”. وأضافت: “كجزء من هذا التطور، اعتبارًا من 31 يناير 2020، سننهي دعم تطبيق (كورتانا) على أندرويد، وآي أو إس في السوق الخاص بك.

وليس من الواضح ما إذا كان تطبيق (كورتانا) لنظامي التشغيل آي أو إس، وأندرويد سيواصل العمل في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بعد 31 يناير، ولكن مذكرة الدعم الكاملة تكشف أيضًا أن (كورتانا) سيختفي من تطبيق Android Launcher التابع لمايكروسوفت بعد 31 يناير في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.