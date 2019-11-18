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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن علاج الحجامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قد يكون علاج الحجامة من أقدم العلاجات الجماليّة والصحيّة التي تمّ ابتكارها في المناطق الشرقيّة. ربما تخيفكِ فكرة تلك الأكواب الساخنة، التي تلتصق ببشرتكِ وتسحبها إلى الأعلى بحركة تشبة الفاكييوم، لكنّ ما إن تكتشفي كلّ المنافع التي تحصلين عليها، حتّى تتملّككِ شجاعة التجربة.
نجمات عديدات أصبحن منذ سنين طويلة وفّيات لهذه التقنيّة التي تنقّي البشرة، وتخلّص من التوتّر، منهنّ النجمتان Jennifer Aniston وVictoria Beckham.
لا عجب في ذلك، فحركة الشفط التي تتمّ ليست عبثيّة، بل هي تقوم بتحركيك الدورة الدمويّة في الأنسجة، تفتح المسام وتحرّرها من كلّ السموم والأوساخ، فتنقّي البشرة والجسم في آن.
التخلّص من مختلف الأوجاع، الشعور بالاسترخاء وترخية العضلات، من بعض المنافع الصحيّة التي تحصلين عليها. أما في ما يخصّ الجمال، فهذه التقنيّة التقليديّة ستخلّصكِ من الدهون المتراكمة تحت البشرة أو السيلوليت، عن طريق تحريك الدورة الدمويّة.
ومن خلال تنقية الجسم من السموم ورفع مستوى الأيض، يساعدكِ علاج الحجامة في المحافظة على رشاقتكِ. لاتقلقي تجاه العلامات التي تتركها على بشرتكِ، فهي تزول بعد بعضة أيام. لدينا كلّ الأسباب المقنعة لاتباع هذا العلاج، هل ستبدئين بتجربته الآن؟
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