تعرف على علاقة تناول السمك بالاكتئاب!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
وجدت دراسة أجراها بروفيسور من جامعة تشينغداو الصينية أن الإكثار من تناول الأسماك يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20% عند الرجال و16% عند النساء.
أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنها الدراسة الأولى التي تربط بين السمك والاكتئاب في الوقت الذي سلطت الضوء جميع الدراسات السابقة على العلاقة بين النظام الغذائي الصحي والوقاية من الاكتئاب.
وخلص البروفيسور تشانغ دونغ فنغ في كلية الطب في جامعة تشينغداو إلى هذه النتيجة الطردية بين السمك والاكتئاب بعد تحليل 26 دراسة شملت 150 ألف شخصاً، وأوضح أن الأحماض الأمينية في المأكولات البحرية تتحكم بالخلايا العصبية المسؤولة عن الإصابة بالاكتئاب.
تكمن أهمية هذه الدراسة في ضوء النتائج التي كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، إذ أفادت أن الاكتئاب يؤثر على ما يقدر بنحو 350 مليون شخص في العالم.
ومن المآخذ على هذه الدراسة حسب الصحيفة البريطانية، هي أنها لم تحدد النسبة المطلوبة تناولها أسبوعياً للوقاية من الاكتئاب، كما لم تحدد نوعية الأسماك التي يفضل التركيز عليها للوقاية من هذا المرض النفسي.
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