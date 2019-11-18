دراسة بريطانية: مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل من مريض إلى آخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن مرض الزهايمر يمكن أن ينتقل من مريض إلى آخر عن طريق الأدوت الطبية لدى خضوع أحد المرضى لعملية جراحية باستخدام نفس الأدوات لمريض مصاب بالزهايمر.



وجاء هذا الاكتشاف الذي يشكل أول دليل على أن الزهايمر يمكن أن ينتقل بالعدوى أثناء التحقق من الوفيات الناتجة عن مرض جاكوب، وهو حالة تدمر خلايا المخ وينتشر عن طريق الأدوات الجراحية الملوثة.

Advertisements

ويعد مرض الزهايمر السبب الرئيسي للخرف الذي يعاني منه أكثر من 850 ألف شخص في بريطانيا وحدها بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية.

إلا أن الدكتورة الباحثة سالي ديفيز سارعت إلى طمأنة الجمهور بعد نشر نتائج الدراسة المثيرة للجدل في مجلة "نيتشر" الطبية، وأكدت أن المسؤولين في هيئات الصحة البريطانية يفرضون إجراءات صارمة للتقليل من خطر العدوى بالمعدات الجراحية.

وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث لا تؤكد أن مرض الزهايمر من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل من مريض لآخر بالوسائل التقليدية، إلا أنها تشكل ناقوس خطر لاحتمال انتقال المرض عبر الأدوات الطبية في حال لم يتم تعقيمها بالشكل المناسب.

ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تفرض الحاجة إلى ضرورة اتباع اجراءات وتدابير وقائية للتأكد من نظافة المعدات والأدوات قبل استخدامها في العمليات الجراحية.