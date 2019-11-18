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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: زواج الأقارب بوابة الأمراض الوراثية! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أثبتت إحصائية تم نشرها مؤخراً أنّ الإصابة بالأمراض الوراثية تُسجل معدلاً مرتفعاً في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية خاصة ، مرجعةً ذلك إلى زواج الأقارب، الذي يشكل٦٠٪ من إجمالي تعداد الزيجات في المملكة.
ويلجأ كثير من الرجال إلى الزواج من داخل العائلة للاعتقاد بأنّها أحسن خلقاً وتربية عن أي فتاة أخرى من خارجها ، وهناك آخرون يرون أنّ ميراث العائلة لا يجب أن يذهب للأغراب، لكنّها معتقدات لا تراعي الأضرار الناتجة عن ذلك الزواج.
وكشفت دراسة عُمانية عن أنّ نسبة زواج الأقارب من الدرجة الأولى في سلطنة عمان تبلغ 24%، بينما تبلغ نسبة زواج الأقارب من الدرجة الثانية 11.8%، في حين شكّل الزواج بين الأفراد من القبيلة نفسها ما نسبته 20.4%، وتُعتبر هذه النتائج من النسب العالية لزواج الأقارب على المستوى العالمي، حيث يبلغ معدل الزواج من الأقارب في كثير من الدول حوالي 8.5% فقط .
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