- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: ودّع أعراض الشيخوخة بتفاحة يومياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة طبية حديثة قام بها باحثون أمريكيون، عن أنّ تناول تفاحة يومياً يقلل من أعراض الشيخوخة، وذلك لأنّها تمنع الجسم من خسارة العضلات لدى كبار السن.
وأكّد علماء من جامعة آيوا الذين قاموا بالدراسة، أنّ بعض المكونات الكيميائية في قشر التفاح، تحوّل عضلات الجسم لدى الأشخاص كبار السنة إلى أخرى أكثر شباباً، وتظهر نتائجها عليهم بعد شهرين من تناول التفاح.
حيث أنّ قشر التفاح والطماطم الخضراء يحتوي على خصائص كيميائية طبيعية، تساعد كبار السن في تأخير أعراض الشيخوخة.
وخسارة عضلات الجسم سببها بروتين اسمه "ATF4"، والذي يغيّر التكوين الجيني وبالتالي يمنع عن العضلات البروتينات التي تحتاجها لتبقى قوية، ويتسبب في فقدان الكتلة العضلية وقوة الإنسان.
وقال قائد المجموعة البحثية العالم كريستوفر آدم، إنّه يوجد فقط مكونان طبيعيان يقللان من نشاط بروتين "ATF4"، واحد منهم هو حمض " ursolic"، الموجود في قشر التفاح والآخر هو "tomatidine" الموجود في قشر الطماطم الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: ودّع أعراض الشيخوخة بتفاحة يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.