شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي النتائج التي تُشجع المرأة الحامل على ممارسة اليوجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اليوجا هي السحر الذي يساعد المرأة على الاستعداد لساعات الولادة، فتمارينها تقوي عضلات الجزء السفلي ليصبح قادرا على حمل الجنين.



وتتميز اليوجا بأوضاع جسدية تمارس مع إيقاع التنفس والقلب، فهي ليست مجرد رياضة إنما هي نظام للروح والجسد والعقل، وتعمل على تقوية الطاقة الجنسية، حيت إنها نشأت في الهند قبل ٥٠٠٠ سنة وعرفها الغرب في القرن التاسع عشر.

رياضة اليوجا لا تحتاج إلى معدات، فيمكن ممارستها في أي وقت وأي مكان، وتحتاج إلى ممارسة للحصول على النتائج المرجوة منها، وهذه أهم النتائج التي تُشجع المرأة الحامل على ممارستها باستمرار طوال شهور الحمل التسعة.

1. الاسترخاء .

أهم فوائد ممارسة اليوجا أثناء الحمل هو إزالة التوتر والإجهاد، ويجعل عقلك غير قلق بشأن متاعب الأشهر الأخيرة من الحمل.

ويمكنك أيضا تعزيز جلوسك لراحة أكثر بوضع وسادة بين ركبتيك، من أجل تخفيف الضغط على أسفل الظهر والحوض.

2. تمارين التنفس .

يساعدك على الهدوء والسيطرة على تدفق الطاقة في جسمك، والممارسة المنتظمة لتمارين التنفس وتعزيز كمية الأوكسجين مما يساعد على الهدوء لعقلك وجسمك، كما أن كل زفير يُخلص جسمك من الشوائب، ويزيد من تدفق الطاقة بداخلك.

3. لمنع زيادة الوزن أثناء الحمل .

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اليوجا تقلل من زيادة الوزن أو ظهور علامات تمدد الجلد، حيث يمنحك انحناء لطيفا بظهرك دون أن يضغط على البطن.

قومي دائما بالوقوف على قدميك معا، وشبك اليدين وراء ظهرك، والاستنشاق والانحناء ببطء إلى الوراء حتى تشعري بشد في العضلات.

3. الحفاظ على بشرتك ناعمة ومرنة .

إن تكرار هذه الرياضة سيعزيز نوعية الجلد في الساقين والحوض، والعمل على الحفاظ عليها مشدودة.

4. إعداد جسمك للولادة .

اليوجا تعمل على تجهيز جسمك للولادة، حيث إن أداء وضع القرفصاء على الأرض والركبتين متباعدة سيساعدك على فتح منطقة الحوض وتقوية العضلات المشاركة في الولادة.

5. لمنع الإمساك وآلام المثانة.

ستعمل على الحفاظ على عضلات المهبل قوية ومرنة، والسماح لها لتمتد بالكامل خلال الولادة والعودة بسرعة إلى طبيعتها، من دون أي مضاعفات بعد الولادة.

6. تقوية الرحم والقضاء على آلام أسفل الظهر.

الركوع حتى يكون ظهرك مقوسا، يتسبب في سحب خفيف في عضلات الرحم، ثم استنشقي وأنت تتخذين وضع الاعتدال حتى تزداد نسبة الليونة في ظهرك.