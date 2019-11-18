شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: الكيوي مصدر مهم لمكافحة الإرهاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 نصح خبير التغذية الفرنسي آبولين هنري بتناول فاكهة الكيوي في الفترة ما بين وجبتي الغداء والعشاء لغناها بفيتامين "سي" وقدرتها على مكافحة الإرهاق.

وأكد الخبير غنى الكيوي أيضا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، مشيرا إلى أنه من المفضل تناولها قبل القيام بالنشاط الرياضي، لأنها تمنح الجسم النشاط والقوة.

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