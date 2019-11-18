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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو العلاج الجذري للجيوب الأنفية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
صعوبة التنفس مع مشاكل الجيوب الأنفية تمنع من الحصول على ليلة نوم جيدة، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أن علاج مشاكل الجيوب الأنفية المزمن عن طريق الجراحة، يمكن أن يساعد على التنفس والنوم بشكل أفضل، بما فى ذلك الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.
وكشفت الدراسة أن 15٪ من الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية الجيوب الأنفية المزمن يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.
وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم أن عملية تنظيف الجيوب الأنفية، تحسن نوعية الحياة، لافتين إلى أن قلة النوم، والشعور بالتعب، كلها شكاوى متكررة من المرضى الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية المزمنة.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور أرميا تريلر، جراح الأنف والأذن والحنجرة فى جامعة ولاية يوتا فى سولت لايك سيتى، أن مشاكل الجيوب الأنفية قد تكون جزءا من المشكلة التى تؤدى إلى الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، وغالبا ما يتم التغاضى عنها وتركها دون علاج.
وأضاف الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم قد يؤدى إلى مشاكل عديدة منها أمراض القلب والسكتة الدماغية، بسبب عدم وصول الأكسجين بالنتظام للأعضاء الحيوية. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.
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