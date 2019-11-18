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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشهد فريد ومبهر.. قافلة من الإبل تسبح في البحر بالسعودية
الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365
وثقت مجموعة من المصورين، مشهدا مبهرا لقافلة من الإبل وهي تتخطى البراري بجوار الأشجار التي ملأت جنبات ساحل البحر الأحمر، لتسبح أمتاراً تبحث عن مجهول حتى تصل إلى أشجار المانغروف في محافظة البرك بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.
هذه اللقطات في تهامة عسير، حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح عبدالمجيد الأسمري، أحد أعضاء فريق المصورين، أنهم لم يتعرفوا على السبب العلمي الذي يجذب الإبل لتنتقل هذه المسافة متجاوزة البر والبحر.
واستخدم الفريق طائرات الدرون لتوثيق انتقال الإبل في إحدى الجزر، والتي يغلب عليها الصخور البركانية السوداء (الحرات)، في حين علق وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود على هذا الفيديو قائلا: "من بلادي إبل وبحر".
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