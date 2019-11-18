دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تتلاعب غوغل بنتائج بحث المستخدمين؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير حديث لها أن محرك البحث الشهير غوغل يتلاعب بنتائج بحث المستخدمين، على عكس ما كانت تدعيه الشركة الأمريكية في السنوات الماضية.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أو مهندسي شركة غوغل يقومون بتعديل الخوارزميات التي تغير بدورها نتائج البحث.

خاصية جديدة من غوغل تجعل الصور تتحدث alqiyady 1 خاصية جديدة من غوغل تجعل الصور تتحدث

شاهد أيضاً: خاصية جديدة من غوغل تجعل الصور تتحدث

وأوضحت وول ستريت جورنال أن غوغل ادخلت في خوارزمياتها بغرض تخفيض مرتبة المواقع المزعجة، وكذلك للحفاظ على قوائم سوداء خاصة بها، بالإضافة إلى تفضيل ترتيب البحث لصالح موفع إي باي للتسوق الإلكتروني، الذي يعد من أكبر معلنيها.

كما أشار التقرير إلى أن هناك صراعاً نشب بداخل غوغل بين مؤسسيها سيرجي برين ولاري بيغ حول خورازمية البحث وكيفية التعامل مع المحتوى غير المرغوب فيه، حيث كان الأول يميل إلى عدم القيام بأي تغيير، بينما يرغب الآخر في التدخل بشكل استباقي.

غوغل تجهز لخطة ثورية بعد استحواذها على شركة Fitbit alqiyady 1 غوغل تجهز لخطة ثورية بعد استحواذها على شركة Fitbit

شاهد أيضاً: غوغل تجهز لخطة ثورية بعد استحواذها على شركة Fitbit

Advertisements

وأضافت وول ستريت جورنال أن غوغل رضخت في النهاية لرؤية بيغ، حيث قامت بتغيير خوارزميتها، وسمحت بالمزيد من التدخل اليدوي.

ومن جانبها، ردت غوغل على هذا التقرير، حيث نفى المتحدث الرسمي باسمها كل ما جاء فيه، وقال أن تقرير الصحيفة الأمريكية يعتمد على حكايات لا تنطبق على سياسة الشركة المتعلقة بعمليات البحث.

وأضاف قائلًا أن شركة غوغل لا تفكر في أي إيديولوجية سياسية عند ضبط الخوارزميات.المزيد:

7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

قلق في أمريكا من كون تيك توك TikTok خطرًا على أمنها القومي لهذا السبب

تويتر يُعلن حظره هذه النوعية من مقاطع الفيديو

عمان تكشف ثغرة أمنية بنظام IOS الخاص بشركة آبل

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي