دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لاصق طبي يكشف سرطان الجلد خلال دقائق قليلة

ذكرت تقارير علمية أن مجموعة من العلماء في السويد يعملون حالياً على تطوير لاصق طبي يمكن وضعه على أي التهاب على الجلد ليكشف خلال وقت قصير ما إذا كان جزء من خلايا سرطانية أم لا.

وبحسب ما ذكرته التقارير، فإن فريق من علماء جامعة مالمو السويدية يقومون بتطوير الأداة الجديدة، حيث يأملون أن تكون قادرة على تحليل الشامات الشامات، وتشخيص السرطان خلال دقائق قليلة.

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وقالت التقارير أن هذه اللواصق تقوم على فكرة البحث عن الجزيئات التي تسببها الأورام السرطانية، حيث يركز العلماء في الوقت الحالي على شظايا صغيرة يتركها سرطان الجلد، حيث يظنون أنه من الممكن التقاطها.

ويقوم العلماء حالياً بتطوير نموذج أولي لهذه اللاصقة، ومحاولة إيجاد طريقة لتحليل الجزيئات، حيث يتوقعون أن تصدر النتائج النهائية بحلول عام 2021.

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وأشارت التقارير إلى أن الخطوة المقبلة للعلماء ستكون لاختبار هذه الأداة على متطوعين، لإثبات أنه من الممكن اكتشاف الأورام السرطانية في وقت مبكر.

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جدير بالذكر أن سرطان الجلد يعد واحداً من أكثر أنواع الأورام شيوعاً في العالم، حيث يعود السبب الرئيسي للإصابة به هو التعرض للأشعة فوق البنفجسية.

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ويعتبر الفحص بالخزعة هو الطريقة الحالية التي يعتمد عليها الأطباء لتشخيص مرض سرطان الجلد، حيث تعتمد هذه الطريقة على سحب عينة من أنسجة الجلد بالجراحة لتحليلها.المزيد:

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