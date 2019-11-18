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الرئيس الموريتانى يشارك فى منتدى الأمن والسلم فى دكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأحد ، نواكشوط متوجها إلى داكار للمشاركة فى أعمال منتدى الأمن والسلم فى السنغال.

وذكر التلفزيون الموريتانى أن الرئيس الموريتانى تلقى دعوة من السلطات السنغالية بوصفه ضيف شرف على النسخة السادسة من المؤتمر الدولى حول الأمن والدفاع فى أفريقيا.

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وأضاف أن الرئيس سيترأس هذه النسخة من المؤتمر إلى جانب الرئيس السنغالى ماكى صال، وسيشرفان على النقاشات التى سيشارك فيها خبراء ومسؤولون أمنيون وعسكريون أفارقة وغربيون حول الأمن فى القارة الأفريقية.

وأشار الى أن هذه النسخة تناقش "المناخ الأمنى فى أفريقيا الذى أصبح يزداد تعقيداً مع مرور الوقت، مع تغييرات عميقة جداً، بسبب تعدد وتنوع عوامل عدم الاستقرار".

 

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