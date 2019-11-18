أبرز المباريات العالمية ليوم #الأثنين “18 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تلعب مصر مع جزر القمر ، وتقابل الجزائر بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، وفي أوروبا تعلب مساء اليوم عدة مباريات ضمن التصفيات المؤهلى ليورو 2020 ، وفيما يلي أبرز مباريات الاثنين 18 من نوفمبر : تصفيات يورو 2020 22:45 جبل طارق × سويسرا 22:45 إيطاليا × أرمينيا 22:45 إسبانيا × رومانيا 22:45 إيرلندا × الدنمارك 22:45 ليشتنشتاين × البوسنة والهرسك 22:45 اليونان × فنلندا 22:45 مالطا × النرويج 22:45 السويد × جزر فاروه تصفيات كأس أفريقيا 2021 16:00 جزر القمر × مصر 19:00 غامبيا × جمهورية الكونغو 19:00 الرأس الأخضر × موزمبيق 19:00 كينيا × توغو 19:00 ساوتومي و برينسيب × غانا 22:00 بوتسوانا × الجزائر انشر الخبر :

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