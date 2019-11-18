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قائد القوات الجوية السعودى يلتقى نظيره الأمريكى والفرنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الفريق الركن تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، مع كلا من رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الفريق الأول ديفيد جولدفين، وقائد القوات الجوية الفرنسية الفريق الأول الركن فيليب لافينية آخر المستجدات والتطورات فى المنطقة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائى الجوى العسكري، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تم عقد اللقاءين على هامش حضور وفد القوات المسلحة السعودى معرض (دبى للطيران2019م) ومؤتمر (دبى الدولى لقادة القوات الجوية) .

 

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