عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفينكس تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Infinix S5.. ديسمبر المقبل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

تستعد شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الإنترنت، والمتواجدة في أكثر من 30 سوق ناشئ حول العالم لطرح هاتفها الجديد Infinix S5، خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يعد طفرة جديدة في مجال الهواتف الذكية بحسب الخبراء والمتخصصين الذين جربوا الهاتف عن كثب وأبدوا رأيهم فيه.



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ويعد هاتف انفينكس S5 الجديد هو الجيل الأكثر تطورًا في سلسة S المميزة، حيث أطلقت Infinix خلال الربع الأول من العام الجاري هاتفها المميز انفينكس S4 والذي لاقى قبولًا كبيرًا من المستخدمين في مصر خصوصا فئة الشباب وحقق مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة لثقة المستهلك المصري في منتجات الشركة.

وقال هنري بارك مدير العلامات التجارية في شركة Infinix Egypt : "يتوقع المستخدمون في مصر المزيد من شركة انفينكس من خلال هاتفها الجديد Infinix S5، مؤكدًا أن الهاتف الجديد سيأتي بتكنولوجيا أكثر تطورًا من الهاتف السابق S4، لينافس بقوة داخل فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المصري ولتستمر انفينكس في الوفاء بوعدها للمستهلك المصري بتقديم أحدث تكنولوجيا وبسعر مناسب".

وأشار بارك إلى أن الحجز المسبق لهاتف Infinix S5 في مصر سيبدأ يوم 24 نوفمبر الجاري.