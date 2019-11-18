شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. العاهل الأردنى الملك عبد الله يزور كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوز راء الكندى، جستن ترودو، الأحد أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى سيزور البلاد اليوم الإثنين، وهى الزيارة الخامسة لكندا منذ اعتلائه العرش فى عام 1999.

وخلال الزيارة، سيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا لمناقشة زيادة تعزيز الشراكة بين كندا والأردن، وتعهدهما بالعمل سويا لتعزيز التنوع ومكافحة التطرف العنيف، كما سيتم بحث السلام والأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط.

وقال ترودو فى بيان صادر من مكتبه "تربط بين بلدينا روابط عميقة وهامة ، من المجتمع الأردنى الكندى النابض بالحياة، إلى العديد من الكنديين الذين يعيشون ويعملون فى الأردن. أتطلع للترحيب بجلالة الملك عبدالله الثانى فى كندا حيث نناقش الأولويات المشتركة للكنديين والأردنيين على حد سواء. "