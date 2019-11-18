عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مخبأ مضاد للهجمات النووية للبيع بـ395 ألف دولار

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365

عرض رجل أمريكي مخبأ تحت الأرض مصمما لمقاومة أي هجوم نووي للبيع بمبلغ 395 ألف دولار.



ويوجد المخبأ في جنوب ولاية أريزونا الأمريكية، وكان في أحد الأيام موطنا لأكبر صاروخ باليستي عابر للقارات يملكه سلاح الجو الأمريكي، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال مالك المخبأ ريك إليس لصحيفة "أريزونا ديلي ستار" إنه يريد بيع العقار لأنه "يشعر بالملل"، وأضاف أنه اشتراه في الأصل لتحويله إلى مركز تجاري لتخزين البيانات لأنه محميّ من النبضات الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تؤثر في الإلكترونيات، لكن خططه تراجعت بسبب الركود الاقتصادي.

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وأكد المالك أنه رفض حتى الآن عروضاً جدية من مشترين أرادوا شراءه لأغراض مختلفة.

ووضع إليس شرطا لمَن يريد شراء العقار أن يثبت استعداده لدفع 395 ألف دولار، بالإضافة لتوقيع "تنازل عن المسؤولية"، قبل نزول السلم، للقيام بجولة في المخبأ.

وبالنسبة لمن لا يستطيع توفير الأوراق اللازمة للقيام بالجولة، فقد جرى تصميم جولة ثلاثية الأبعاد للمستودع.

ويمكن الوصول للمخبأ من خلال سلم يبلغ طوله ما يقارب 12 مترا تحت سطح الأرض.