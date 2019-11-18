دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة لجهاز الألعاب المحمول Nintendo Switch Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة نينتندو جهاز سويتش لايت في 20 سبتمبر من هذا العام، وكما نعلم، فإن جهاز سويتش لايت يعتبر إصدار أصغر وأخف من جهاز سويتش العادي والذي تم إطلاقه في عام 2017. ويعد هذا الإصدار مناسب جدًا للمستخدمين الذين يفضلون اصطحاب جهاز سويتش معهم في أي مكان.

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إليكم مراجعة لجهاز الألعاب المحمول Nintendo Switch Lite:

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التصميم

لا يختلف تصميم جهاز سويتش لايت عن سويتش العادي كثير، فالفرق الرئيسي بينهم هو أن الأول يأتي أخف وزنًا وأكثر إحكامًا مما يجعله مريح أثناء مسكه باليد.

ويأتي سويتش لايت بأبعاد 91.1 × 208 × 13.9 ملم ويزن 275 جرام، في حين كان يأتي سويتش العادي بأبعاد 102 × 239 × 13.9 ملم ووزن 297 جم، وهذا يعني أن الجهاز يأتي بشاشة أصغر بحجم 5.5 بوصة وهي من نوع LCD وتعمل باللمس LCD وتوفر دقة 1280 × 720 بكسل.

وعلاوةً على ذلك، يأتي سويتش لايت بجهاز تحكم مدمج بدلًا من الـ Joy-Cons، وهذا يعني أنك لن تتمكن من إزالة الـ Joy-Cons مثلما رأينا مع جهاز سويتش العادي. ومع ذلك، فإن أزرار التحكم مازالت هي نفسها الموجودة بجهاز سويتش العادي باستثناء الأزرار اليسرى واليمنى والعليا والسفلى والتي تم استبدالها بلوحة D-Pad أو Plus Control Pad كما تسميها نينتندو.

وبالنظر إلى أن سويتش لايت عبارة عن جهاز محمول باليد فقط، فهو لا يأتي مع قاعدة توصيل أو كابل HDMI أو مسند. وكل ما ستجده داخل العلبة هو الجهاز نفسه والشاحن فقط.

يأتي الجهاز باللون الفيروزي والرمادي والأصفر.

الأداء

يتمتع جهاز سويتش لايت بنفس الأداء الذي يتمتع به سويتش العادي، باستثناء أن عمر البطارية لايت أطول بعض الشيء إذ يستمر من 3 إلى 7 ساعات، أي حوالي 30 دقيقة أكثر من العادي.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن سويتش لايت الإشارة لا يأتي مع HD Rumble أو كاميرا IR Motion، فقد تم تصميم الجهاز لتشغيل الألعاب المحمولة فقط، وبالتالي لن يتم تشغيل إلا ألعاب Nintendo Switch التي تدعم الوضع المحمول.

ويحتوي الجهاز على جهاز استشعار التسارع وجيروسكوب ومستشعر السطوع، هذا يعني أنه لا يزال بإمكانك استخدام أدوات التحكم في الدوران في ألعاب مثل Breath of the Wild.

السعر

يتوفر جهاز سويتش لايت بسعر 199.99 دولار أمريكي، وهذا هو سعره الرسمي.

هذا الموضوع مراجعة لجهاز الألعاب المحمول Nintendo Switch Lite ظهر على التقنية بلا حدود.