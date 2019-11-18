الإمارات وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية وتطويرها فى المجالات الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية، الأحد، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة فى جمهورية روسيا الاتحادية وذلك على هامش معرض دبى للطيران 2019. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون فى المجالات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين .

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